Создать сайт под ключ

Добрый день,

Для избежания спама прошу начать письмо с текстом "cookie, Добрый день".

Задача:

Создать сайт - копия https://caromoto.com - на любом CMS или фреймворке. Желаемый результат, получить почти копию по функционалу как на этом сайте.

Технические детали:

- Самое трудное - сделать парсер для сайта чтобы получать информацию с бирж (как на https://caromoto.com).

- сайт будет информативным (для ознакомления), на нашем сайте никто не сможет сделать ставки.

- на нашем сайте не нужно никаких методов онлайн оплаты. если человек хочет участвовать в торгах, он должен связаться с нами.

Если у вас уже есть готовые решения (сайты которые вы уже создали / парсер чтобы облегчить работу) - вообще идеально.

Сайт нужен под ключ, вчерашним днем и по хорошей цене. (Если у вас уже есть готовый / идентичный проект который можно скопировать и изменить - Супер! )

Жду предложения по времени и цене. Спасибо!

*Только по безопасной сделке