Создать сайт под ключ

адача: Переводить все сообщения с телеграмма и рекламного сайта на наш сайт с тех поддержкой. Интерфейс: примерно [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fsoho-react.laborasyon.com%2F%23%2F]http://soho-react.laborasyon.com/#/[/url], но можно обсудить варианты еще Подключения: Telegram, Сайт 1. Сделать на нашем сайте кабинет для каждого аккаунта менеджера тех поддержки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Для избежания спама прошу начать письмо с текстом "cookie, Добрый день".
Задача:
Создать сайт - копия https://caromoto.com - на любом CMS или фреймворке. Желаемый результат, получить почти копию по функционалу как на этом сайте.
Технические детали:
- Самое трудное - сделать парсер для сайта чтобы получать информацию с бирж (как на https://caromoto.com).
- сайт будет информативным (для ознакомления), на нашем сайте никто не сможет сделать ставки.
- на нашем сайте не нужно никаких методов онлайн оплаты. если человек хочет участвовать в торгах, он должен связаться с нами.
Если у вас уже есть готовые решения (сайты которые вы уже создали / парсер чтобы облегчить работу) - вообще идеально.
Сайт нужен под ключ, вчерашним днем и по хорошей цене. (Если у вас уже есть готовый / идентичный проект который можно скопировать и изменить - Супер! )
Жду предложения по времени и цене. Спасибо!
*Только по безопасной сделке
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