Сделать лэндинг пэйдж

Добрый день,

Задача:

Создать сайт - одностраничник, CMS вордпресс.

Технические детали:

- на сайте должны присутствовать обратная связь и обратный звонок

- сайт будет информативным.

- тематика сайта дезинфекция и химчистка

- адаптивность(обязательно мобильная версия)

Если у вас уже есть готовые решения (сайты которые вы уже создали) - вообще идеально.

Сайт нужен под ключ, вчерашним днем и по хорошей цене. (Если у вас уже есть готовый / идентичный проект который можно скопировать и изменить - Супер! )

Жду предложения по времени и цене. Спасибо!