Сделать лэндинг пэйдж

Все подключено, нужно скачать сайт и перенести, все просто, но в силу криворукости не могу справиться
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Задача:
Создать сайт - одностраничник, CMS вордпресс.
Технические детали:
- на сайте должны присутствовать обратная связь и обратный звонок
- сайт будет информативным.
- тематика сайта дезинфекция и химчистка
- адаптивность(обязательно мобильная версия)
Если у вас уже есть готовые решения (сайты которые вы уже создали) - вообще идеально.
Сайт нужен под ключ, вчерашним днем и по хорошей цене. (Если у вас уже есть готовый / идентичный проект который можно скопировать и изменить - Супер! )
Жду предложения по времени и цене. Спасибо!
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