Сайт под ключ.

Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок1437 просмотров
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Задача.

Скопировать функционально существующий сайт + сделать его редизайн.

Требования к сайту.

Адаптивная верстка, HTML5, CSS. Рерайт текстов, оптимизация под SEO.

Требование к исполнителю.

Высокая производительность, работа нон-стоп до сдачи проекта, доступность 24/7.

3 года назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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