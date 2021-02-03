Wordpress + WPML + ACF

$100
Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки518 просмотров
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Нужно сделать тему (вёрстка уже готова) для мультиязычного сайта. Вывод данных реализовать через ACF.

Мультиязычность - WPML либо Polylang, хотелось бы услышать аргументированное мнение в пользу какого-либо из них (то что WPML платный, я в курсе, это не проблема).

Более подробную информацию скину в личку.

Опыт такой работы обязателен, школьников/студии/посредников просьба не беспокоить.

WordPress
3 года назад
bestprojects
Иван 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Val_Ter
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$140
3 дня
Пустая трата времени. Все сроки давно вышли, сделано вообще ничего не было.
Спасибо
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