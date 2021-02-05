Сайт + движок

Нужно сделать сайт по готовому макету хоть на конструкторе. Есть одно но, этот сайт для внутренних нужд компании с достаточно большим функционалом (сообщения между заказчиком и использованием задания, автоматическая отправка файлов, который прикрепил исполнитель, на почту заказчику и тд)Более подробно всё описано в тз. Указывайте свои цены и срок. Желательно портфолио в области верстки. Всего страниц 7-10 (большинство шаблонные, вся сложность именно в движке) , точно не помню.

Бюджет сильно ограничен компанией, указана около максимальная сумма