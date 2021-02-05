Сайт + движок

Нужно сделать аукцион цифровых товаров. Желательно на wordpress Админ выставляет n- количество товаров. Составляет описание. Выставляет время окончания аукциона. Все пользователи добавляю свои ставки (цену и количество). И биржу где можно перепродавать эти ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать сайт по готовому макету хоть на конструкторе. Есть одно но, этот сайт для внутренних нужд компании с достаточно большим функционалом (сообщения между заказчиком и использованием задания, автоматическая отправка файлов, который прикрепил исполнитель, на почту заказчику и тд)Более подробно всё описано в тз. Указывайте свои цены и срок. Желательно портфолио в области верстки. Всего страниц 7-10 (большинство шаблонные, вся сложность именно в движке) , точно не помню.
Бюджет сильно ограничен компанией, указана около максимальная сумма
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