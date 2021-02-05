Сайт + движок

$67
Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок1273 просмотра
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Нужно сделать сайт по готовому макету хоть на конструкторе. Есть одно но, этот сайт для внутренних нужд компании с достаточно большим функционалом (сообщения между заказчиком и использованием задания, автоматическая отправка файлов, который прикрепил исполнитель, на почту заказчику и тд)Более подробно всё описано в тз. Указывайте свои цены и срок. Желательно портфолио в области верстки. Всего страниц 7-10 (большинство шаблонные, вся сложность именно в движке) , точно не помню.

Бюджет сильно ограничен компанией, указана около максимальная сумма 

3 года назад
MurkaMrr
Кирилл 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
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