Создать лендинг

Здравствуйте нужно разработать сайт на основе яндекс расписание api. На чем программировать не имеет значения главное чтоб функционировал пример [url=https://avtobusom.net/]https://avtobusom.net/ [/url] [url=https://naavtobuse.net/]https://naavtobuse.net/[/url] Указывайте сроки и цены
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Приветствую уважаемые специалисты!
Требуется сделать лендинг на тему компрессорное оборудование.
Сайт пример: https://kompressor-magnus.ru
Корректировка цветов, картинок, содержания, иконок.
В целом функционал должен быть как на сайте-примере.
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