Клон Funpay

Нужно сделать сайт по готовому макету хоть на конструкторе. Есть одно но, этот сайт для внутренних нужд компании с достаточно большим функционалом (сообщения между заказчиком и использованием задания, автоматическая отправка файлов, который прикрепил исполнитель, на ...