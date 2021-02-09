Создание сайта на tilda

Здравствуйте. мы занимаемся вентиляция и кондиционирование Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Glyanec/portfolio/dizajn-sajtov-9/odnostranichnyj-promo-1894992/]вентиляция-спарта.рф Монтаж систем [/url]
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Есть структура лендинг-педйж на тильде, необходимо сделать из нее красивый сайт.
Весь текстовой контент присутствует, необходимо красивое оформление блоков, добавление дизайнерской графики.
Указывайте в ответе ссылки на Ваши сайты на тильде.
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