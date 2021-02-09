Создам сайт/шаблон/форум/хостинг под ключ

Требуется создать автомобильную доску объявлений с использованием фреймворка Laravel на бэке и на фронте vue.js По согласованию с разработчиком, фронт можно сделать на другом js фреймворке. Back-end делать в виде API. Приветствуется, что бы разработчик придерживался паттерна Service ...