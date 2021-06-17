Антон Шаматульский SaworkwebSaworkweb
27 летБеларусь/Барановичи
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер интерфейсов
Дизайн и создание сайтов на платформе Tilda.
Предлагаю:
— Уникальные решения;
— Адаптивный дизайн;
— Продвинутую анимацию;
— Гибкие возможности;
— SEO настройки.
Серьёзно отношусь к поставленным задачам, ценю время.
Моя цель — достижение задач поставленных перед бизнесом и отличные дизайн решения.
Telegram: t.me/Saworkweb
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Редизайн интернет магазина61 просмотр
- Сайт для строительной фирмы64 просмотра
- Дизайн сайта по продаже недвижимости56 просмотров