Сайт для городского квеста задание в приложение

идёт разработка персонального квеста по городу Москва, связанного с жизнью и творчеством поэта серебряного века.

необходим сайт, по которому участники будут его проходить.

от веб-мастера требуется креативное мышление и профессионализм.

ключевая деталь: маршрут должен открываться участнику по мере прохождения квеста.

Добрый день! На руках есть сценарий с красивой историей жизни поэта, задания к каждой локации и фотоматериалы. Ведутся переговоры по сотрудничеству с кафетерией, возможно, потребуется рекламная интеграция на странице квеста. Сайт должен представлять собой удобную и визуально красивую платформу для прохождения, где можно вводить ответы на quiz, что позволит участнику поэтапно открывать маршрут. Есть возможность воплотить задуманное?

Сама идея - приобщить людей к поэзии через известную личность. Формат экскурсии и ознакомления.

Как такового ТЗ нет, хочется максимального взаимодействия участников с сайтом, потому что квест не предусматривает ведущего, а проходит онлайн. Итог - комплимент в литературной кафетерии на Арбате, возможно, любимый напиток поэта или что-то подобное.

Локаций и заданий ~15, все взаимосвязано. Может позже добавим опциональные места с информацией для них, но они заданий не предусматривают.

Можете сказать примерную цену и сроки выполнения?