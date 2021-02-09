Нужна разработка несложного сайта на стандартных блоках тильда. Услуга - адаптация здания для малоподвижных групп(инвалидов). Продажа и монтаж поручней, пандусов, навигационных знаков и тд. В техническом задании подробно описаны блоки с готовым наполнением. Там же ...
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Сайт для городского квеста задание в приложение
идёт разработка персонального квеста по городу Москва, связанного с жизнью и творчеством поэта серебряного века.
необходим сайт, по которому участники будут его проходить.
от веб-мастера требуется креативное мышление и профессионализм.
ключевая деталь: маршрут должен открываться участнику по мере прохождения квеста.
Добрый день! На руках есть сценарий с красивой историей жизни поэта, задания к каждой локации и фотоматериалы. Ведутся переговоры по сотрудничеству с кафетерией, возможно, потребуется рекламная интеграция на странице квеста. Сайт должен представлять собой удобную и визуально красивую платформу для прохождения, где можно вводить ответы на quiz, что позволит участнику поэтапно открывать маршрут. Есть возможность воплотить задуманное?
Сама идея - приобщить людей к поэзии через известную личность. Формат экскурсии и ознакомления.
Как такового ТЗ нет, хочется максимального взаимодействия участников с сайтом, потому что квест не предусматривает ведущего, а проходит онлайн. Итог - комплимент в литературной кафетерии на Арбате, возможно, любимый напиток поэта или что-то подобное.
Локаций и заданий ~15, все взаимосвязано. Может позже добавим опциональные места с информацией для них, но они заданий не предусматривают.
Можете сказать примерную цену и сроки выполнения?
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