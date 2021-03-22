Обновить статичный сайт с использованием купленного HTML шаблона

$350
Сайты «под ключ»Завершен12 заявок1733 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется 4 идентичных сайта (меняется только контент), которые нужно обновить.

- Сайт 1

- Сайт 2

- Сайт 3

- Сайт 4

- Купленный шаблон

Требуется обновить все публичные страницы (доступные без регистрации). Полный список страниц каждого сайта можно посмотреть по ссылке Site Map, находящейся в футере. По срокам жесткого ограничения нет, но хотелось бы увидеть готовый окончательный результат в течение месяца.

HTML
3 года назад
puzyrevdmi
Дмитрий 
24 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
crystalsound
Ксения 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
12 часов назад
3 года назад
$350
28 дней
Очень ответственный исполнитель, все четко и в срок. Однозначно рекомендую.
Отличный заказчик. Задача поставлена чётко, всегда на связи. Оплата мгновенная. Однозначно рекомендую. Спасибо за сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Два несложных лендинга

    Необходимо сделать два простых лендинга. ТЗ прикрепил ексель файлом. В заявках напишите пожалуйста примерную цену, сроки (отдельно и вместе). Наподобие: www.jaluzidom.com/

    Сайты «под ключ»38 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивный сайт визитка

    Добрый вечер меня зовут Валерий мне 60+ акцент , Мне нужен адаптивный сайт визитка на одну страницу ,Под реферальную программу для одного сервиса по сбору обьявлений людей исчущих исполнителей для своих нужд в 60 видах ...

    Сайты «под ключ»26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать лендинг для туристического агенства.

    Универсальный продающий лендинг для туристического бизнеса. На котором можно будет менять текст и основную картинку, так как будут менятся туры. Мне нужна информация по стоимости и срокам, какую информацию еще нужно предоставить.  Обратились за интернет рекламой. Нужен коллега ...

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Лэндинг UNIPOST (курьерка)

    создать сайт лэндинг проекта UNIPOST на подобии : https://cdek-usa.com/en/to-russia/people На английском и тайском языках тексты дадим калькулятор делать не нужно, только поле, мы подключим по Апи свой оригинальный сайт добавить конечно поле отслеживание, тоже просто поле, подключим с оригинального сайта ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Проверка сайта

    существует сайт туристической компании. Я хочу сделать проверку сайта (Платформа битрикс) на корректность его работы с поисковыми системами.

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт для городского квеста

    Сайт для городского квеста задание в приложение идёт разработка персонального квеста по городу Москва, связанного с жизнью и творчеством поэта серебряного века. необходим сайт, по которому участники будут его проходить. от веб-мастера требуется креативное ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка лендинга на Tilda

    $74

    Нужна разработка несложного сайта на стандартных блоках тильда. Услуга - адаптация здания для малоподвижных групп(инвалидов). Продажа и монтаж поручней, пандусов, навигационных знаков и тд. В техническом задании подробно описаны блоки с готовым наполнением. Там же ...

    Tilda
    Сайты «под ключ»50 заявок
    Закрыт
    3 года назад