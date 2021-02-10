Создать лендинг для туристического агенства.

Универсальный продающий лендинг для туристического бизнеса.

На котором можно будет менять текст и основную картинку, так как будут менятся туры.

Мне нужна информация по стоимости и срокам, какую информацию еще нужно предоставить.

Обратились за интернет рекламой. Нужен коллега который будет выполнять такие заказы.