Создание лендинг

Универсальный продающий лендинг для туристического бизнеса. На котором можно будет менять текст и основную картинку, так как будут менятся туры. Мне нужна информация по стоимости и срокам, какую информацию еще нужно предоставить. Обратились за интернет рекламой. Нужен коллега ...