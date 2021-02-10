Универсальный продающий лендинг для туристического бизнеса. На котором можно будет менять текст и основную картинку, так как будут менятся туры. Мне нужна информация по стоимости и срокам, какую информацию еще нужно предоставить. Обратились за интернет рекламой. Нужен коллега ...
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Добрый вечер меня зовут Валерий мне 60+ акцент , Мне нужен адаптивный сайт визитка на одну страницу ,Под реферальную программу для одного сервиса по сбору обьявлений людей исчущих исполнителей для своих нужд в 60 видах деятельности в соц сетях форумах и т д и т п ,На мой сайт нужно будет поставить видео по руководству работы на данном сервисе по сбору клиентов(ссылку на видео дам) ,Я насобирал немного картинок текст еще подредактировать мне нужно, Нужен какой то логатипчик в шапку сайта, и на яндекс и гугл рекламу , для мобильных версий и других гаджетов, , Моя почта; [email protected] Сайт нужно будет еще установить на https://www.reg.ru на мой домен мне самому это не сделать , Примерный размер сайта в длину где то полтора ,два экрана ноутбука максимум намой взгляд я конечно не профи
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