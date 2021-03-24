milenasindler77

Лариса milenasindler77

 
60 летУкраина/Черкассы
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Грамотно, профессионально, качественно, любые тематики.

Добрый день! Меня зовут Лариса. Копирайтинг, рерайтинг на любую тему. Мной написано больше 100 статей, тексты для видеороликов. Имею опыт работы на аналогичных ресурсах более 3 лет. Образование высшее. Творческая личность. Работала дизайнером одежды. Участвовала во многих выставках и проектах, имею грамоты и дипломы.

Я ответственный и трудолюбивый человек, делаю работу качественно и в срок.

Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Тестовые задания не пишу.

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