Грамотно, профессионально, качественно, любые тематики.

Добрый день! Меня зовут Лариса. Копирайтинг, рерайтинг на любую тему. Мной написано больше 100 статей, тексты для видеороликов. Имею опыт работы на аналогичных ресурсах более 3 лет. Образование высшее. Творческая личность. Работала дизайнером одежды. Участвовала во многих выставках и проектах, имею грамоты и дипломы.

Я ответственный и трудолюбивый человек, делаю работу качественно и в срок.

Надеюсь на наше дальнейшее сотрудничество. Тестовые задания не пишу.