Нужно зделать лендинг на тильде , не сложнее чем ети два

вот силки на референс https://antonuk-course.pro/ , https://danilmargo.ru/

примерно такой же лендинг но в другой тематике и чуть подкоректирован по визуалу и росполодению кнопок блоков и т.д

Пишите сразу в telegram на этот аккаунт: andrew_land

Так же укажите свои роботи,примерную стоимость и время исполнения

Будем рассматривать каждого : )