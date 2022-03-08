Zanegin_ss

Основатель дизайн студии Cyanide Design

Веб дизайнер с 7 летним опытом.

Свободно владею UX/UI дизайном.

Свободно владею фотошопом, иллюстратором, фигмой. Так же отлично рисую от руки.

На руках имеется оборудование, общая стоимость которого составляет более 150 000р.

Более 1000 выполненных проектов.

Прожил 2 года в LA, имею опыт работы с европейским дизайном, который на данный момент только становится популярным в РФ.

Специализируюсь на разработке сложных интерфейсов и интернет-магазинов