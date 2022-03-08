Zanegin_ss

Есть интернет магазин: http://airhause.ru/ Необходимо сделать сео продвижение под ключ. Магазин еще не наполнен и не запущен. Жду ваших предложений.
Поисковые системы (SEO)17 заявок
Закрыт
2 года назад
Веб дизайнер с 7 летним опытом.
Свободно владею UX/UI дизайном.
Свободно владею фотошопом, иллюстратором, фигмой. Так же отлично рисую от руки.
На руках имеется оборудование, общая стоимость которого составляет более 150 000р.
Более 1000 выполненных проектов.
Прожил 2 года в LA, имею опыт работы с европейским дизайном, который на данный момент только становится популярным в РФ.
Специализируюсь на разработке сложных интерфейсов и интернет-магазинов
Есть интернет магазин: http://airhause.ru/ Необходимо сделать сео продвижение под ключ. Магазин еще не наполнен и не запущен. Жду ваших предложений.