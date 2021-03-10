Сделать лэндинг пейдж для студии наращивания ресниц.

$100
Сайты «под ключ»Завершен69 заявок2085 просмотров
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Здравствуйте!

Нужно сделать красивый и простой лэндинг пейдж для студии наращивания ресниц.

Есть фото работ.

Жду ваших предложений!

3 года назад
godrasta
Смирнов 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mar-Ig
Марина 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
$125
10 дней
Отличная работа! Все качественно и в установленные сроки за умеренные деньги! Спасибо! Буду пользоваться вашими услугами и в будущем!
Благодарю за возможность принять участие в разработке. Получился интересный, стильный и очень привлекательный сайт. Удачи Вам и вашему проекту! Обращайтесь обязательно.
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