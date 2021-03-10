Имеется 4 идентичных сайта (меняется только контент), которые нужно обновить. - [url=https://www.listingexpress.com/]Сайт 1 [/url]- [url=https://www.selectpremiumproperties.com/]Сайт 2[/url] - [url=https://georgialistingexpress.com/]Сайт 3[/url] - [url=https://carolinalistingexpress.com/]Сайт 4[/url] - [url=http://preview.themeforest.net/item/redbiz-business-consulting-multipurpose-template/full_screen_preview/21485230?_ga=2.47765223.1377538051.1612537836-1584338430.1612537693]Купленный шаблон [/url]Требуется обновить все публичные страницы (доступные без регистрации). Полный список страниц каждого сайта можно посмотреть по ...
Сделать лэндинг пейдж для студии наращивания ресниц.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно сделать красивый и простой лэндинг пейдж для студии наращивания ресниц.
Есть фото работ.
Жду ваших предложений!
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