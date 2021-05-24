Алексей Смородин Alexey_SmorodinAlexey_Smorodin
29 летРоссия/Нижний Новгород
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Full-stack разработчик (HTML+CSS+JS+PHP)
Добрый день, меня зовут Алексей я работаю веб-программистом более 1.5 лет.
1,5 года работал в веб-студии
- Веб-сервис
- Создам интернет-магазин
- Лендинг
- Корпоративный сайт
Используя мои услуги Вы получаете:
- Качественно выполненный заказ
- Быстрое выполнение заказа
- Выполнение правок по ходу работы без доп платы
- Низкие цены на услуги
Действие аккаунта приостановлено!
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