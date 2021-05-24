Full-stack разработчик (HTML+CSS+JS+PHP)

Добрый день, меня зовут Алексей я работаю веб-программистом более 1.5 лет.

1,5 года работал в веб-студии

- Веб-сервис

- Создам интернет-магазин

- Лендинг

- Корпоративный сайт

Используя мои услуги Вы получаете:

- Качественно выполненный заказ

- Быстрое выполнение заказа

- Выполнение правок по ходу работы без доп платы

- Низкие цены на услуги