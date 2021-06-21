Web Designer , UX|UI

Здравствуйте. Меня зовут Тимур, я создаю лендинги, много страничные сайты , креативы , и дизайн

 У любой организации, компании, человека, который предоставляет себя или свои услуги, должен быть сайт.

Я помогу вам красиво и качественно упаковать ваш продукт/услугу, а также увеличить продажи и узнаваемость!

Почему Вам нужна именно я?

⭐Создам продающий сайт

⭐Адаптирую под все устройства

⭐Подключу домен, платежную систему, личный кабинет

⭐Сделаю дополнительно логотип

⭐Проведу анализ конкурентов, продукта и поведения пользователей на сайте

⭐Сделаем вам индивидуальный стиль

⭐Подберу цветовую схему

⭐Сделаю индивидуальный дизайн

⭐Так же при желании могу сделать дизайн для бренда

Буду на связи 24/7 во время, а также после выполнения работы

Выполню всю работу точно в срок!

Создаю сайты с 2018 года!

Делаю качественно, быстро и с гарантией! Цена соответствующая!

Занимаюсь также созданием логотипов, визиток, баннеров, оформлением страниц вконтакте и инстаграм.

🤝Перед началом работы обсудим с вами все детали, выявим сильные стороны.

Напишите мне в лс, всё обсудим, а также отправлю своё портфолио.

Буду рад сотрудничеству.