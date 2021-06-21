Здравствуйте. Меня зовут Тимур, я создаю лендинги, много страничные сайты , креативы , и дизайн
У любой организации, компании, человека, который предоставляет себя или свои услуги, должен быть сайт.
Я помогу вам красиво и качественно упаковать ваш продукт/услугу, а также увеличить продажи и узнаваемость!
Почему Вам нужна именно я?
⭐Создам продающий сайт
⭐Адаптирую под все устройства
⭐Подключу домен, платежную систему, личный кабинет
⭐Сделаю дополнительно логотип
⭐Проведу анализ конкурентов, продукта и поведения пользователей на сайте
⭐Сделаем вам индивидуальный стиль
⭐Подберу цветовую схему
⭐Сделаю индивидуальный дизайн
⭐Так же при желании могу сделать дизайн для бренда
Буду на связи 24/7 во время, а также после выполнения работы
Выполню всю работу точно в срок!
Создаю сайты с 2018 года!
Делаю качественно, быстро и с гарантией! Цена соответствующая!
Занимаюсь также созданием логотипов, визиток, баннеров, оформлением страниц вконтакте и инстаграм.
🤝Перед началом работы обсудим с вами все детали, выявим сильные стороны.
Напишите мне в лс, всё обсудим, а также отправлю своё портфолио.
Буду рад сотрудничеству.
Портфолио
- Создание сайта83 просмотра
- Креативы, баннеры для рекламы Instagram , Facebook66 просмотров
- Landing page69 просмотров
- Разработка лого68 просмотров
- Веб дизайн , UX|UI дизайн40 просмотров