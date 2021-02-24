nkovalenok

Наталья nkovalenok

 
30 летРоссия/Мурманск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Веб-дизайнер на Тильде

Привет!

Меня зовут Наталья, я занимаюсь дизайном сайтов и их версткой на Тильде

Дизайн сайта
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$10
средняя цена заказа
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silver-candle
Наталья 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
3 года назад
Создание сайта
Заказ был- создание сайта, интернет магазина. Отклик на заявку был сразу же, поэтому и выбор был сделан в пользу данного фрилансера. по работе сайта работа велась бесперебойно и практически круглосуточно, по мере поступления от меня информации .Наталья сама предлагала идеи по оформлению, и подсказывала по новым для меня моментам и вопросам. Срок исполнения был выставлен две недели, но закончили раньше. Все мои пожелания были учтены и оформлены в заказе.. Результатом работы полностью довольна ,рекомендую.
Работали с Натальей над созданием сайта для ее интернет-магазина. Задачи были поставлены четко, весь контент был предоставлен. Рекомендую
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