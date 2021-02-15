silver-candle

Заказ был- создание сайта, интернет магазина. Отклик на заявку был сразу же, поэтому и выбор был сделан в пользу данного фрилансера. по работе сайта работа велась бесперебойно и практически круглосуточно, по мере поступления от меня информации .Наталья сама предлагала идеи по оформлению, и подсказывала по новым для меня моментам и вопросам. Срок исполнения был выставлен две недели, но закончили раньше. Все мои пожелания были учтены и оформлены в заказе.. Результатом работы полностью довольна ,рекомендую.