silver-candle

Наталья silver-candle

 
41 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание сайта

    Создание сайта для интернет - магазина( домашний декор).Нужен сайт  сейчас номинально и формально. Указать контакты ,каталог ,адреса и цены. В дальнейшем-нужно будет дополнять информацию ,фото. Ничего мудреного и сложного. Понятный интерфейс.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
Отзывы фрилансеров
nkovalenok
Наталья 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Создание сайта
Работали с Натальей над созданием сайта для ее интернет-магазина. Задачи были поставлены четко, весь контент был предоставлен. Рекомендую
Заказ был- создание сайта, интернет магазина. Отклик на заявку был сразу же, поэтому и выбор был сделан в пользу данного фрилансера. по работе сайта работа велась бесперебойно и практически круглосуточно, по мере поступления от меня информации .Наталья сама предлагала идеи по оформлению, и подсказывала по новым для меня моментам и вопросам. Срок исполнения был выставлен две недели, но закончили раньше. Все мои пожелания были учтены и оформлены в заказе.. Результатом работы полностью довольна ,рекомендую.
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