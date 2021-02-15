silver-candle

Примерно дизайн есть. Ничего сложного .нужно мне прислать на почту в формате для полигрфии и отпечатать в редакции.
Дизайн продукции22 заявки
Закрыт
3 года назад
Примерно дизайн есть. Ничего сложного .нужно мне прислать на почту в формате для полигрфии и отпечатать в редакции.
Создание сайта для интернет - магазина( домашний декор).Нужен сайт сейчас номинально и формально. Указать контакты ,каталог ,адреса и цены. В дальнейшем-нужно будет дополнять информацию ,фото. Ничего мудреного и сложного. Понятный интерфейс.