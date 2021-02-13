Сделать макет визитки и наклеек.Прмерно дизайн есть.

размеченный на сектора ватман формата А2; инструкции с описанием процесса создания и секретами Карты Желаний, лунный календарь благоприятных дат.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Примерно дизайн есть. Ничего сложного .нужно мне прислать на почту в формате для полигрфии и отпечатать в редакции.
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