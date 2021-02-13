Сделать макет визитки и наклеек.Прмерно дизайн есть.

Дизайн продукцииЗакрыт22 заявки440 просмотров
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Примерно дизайн есть. Ничего сложного .нужно мне прислать на почту в формате для полигрфии и отпечатать в редакции.

3 года назад
silver-candle
Наталья 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
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