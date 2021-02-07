Сделать этикетку по аналогии нашей

Сделать этикетку новой продукции , язык говяжий , все точь в точь в том же стиле как есть у нас ( прикрепляю фото) . Меняем естественно клипарты на говяжий язык, говядину ( тут на ваше усмотрение) ...и текст НАЗВАНИЕ: " Язык говяжий в собственном соку" , СОСТАВ: "язык говяжий, лавровый лист , черный перец, соль" - всё по аналогии с прикрепленными этикетками ...

размер : 13см * 13см .. на выходе нужно получить вариант для типографии EPS в векторе в кривых

и вариант для печати на принтере

С исполнителем продолжим работать на постоянной основе . Постоянно что то требуется))

Оплатим 600р