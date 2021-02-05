Подбор образов//ассоциаций к продукту

Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки1370 просмотров
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Необходимо предложить ряд образов ассоциаций которые будет возможно визуализировать на упаковке пищевого продукта.

Образ должен говорить о доме// домашности

Не нужно уходить в тему деревни, полей, семьи. Продукт будет не для детей, поэтому детскую тему развивать не нужно.

3 года назад
yuliya_shelofast
Юлия Шелофаст 
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