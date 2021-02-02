Разработать дизайн 4-х боксов на фасаде магазина электротоваров

Необходимо сделать 2 коллажа из любой электротехнической продукции и разрисовать яркими красками. В качестве товаров могут быть использованы розетки, выключатели, инструмент, счетчики, лампы, светильники, автоматика, кабель и другие. Похожий пример картинки прикреплен. Размер бокса 1мх1м.

1й вариант- вместо человека изображена Лампочка (коллаж из электротоваров)

2й вариант - изображена Девушка (коллаж из электротоваров).

Также необходимо сделать дизайн для 2 боксов в виде коллажа из брендов продукции с которых мы торгуем (перечень прикреплен).

Цвета должны быть яркими и сочетаться между всеми боксами и хорошо смотреться с фасадом здания.

Боксы будут размещены слева от входа магазина. Фото здания магазина во вложении