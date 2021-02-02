Добрый день! Для воздухоплавательного клуба (www.aeronavt.ru) необходимо разработать дизайн пластиковой подарочной карты и дизайн магнитного бокса для подарочной карты. Требования к макетам: 1. Файлы должны быть записаны для платформы PC. 2. Могут быть предоставлены файлы верстки (CorelDRAW до 2020 ...
Разработать дизайн 4-х боксов на фасаде магазина электротоваров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать 2 коллажа из любой электротехнической продукции и разрисовать яркими красками. В качестве товаров могут быть использованы розетки, выключатели, инструмент, счетчики, лампы, светильники, автоматика, кабель и другие. Похожий пример картинки прикреплен. Размер бокса 1мх1м.
1й вариант- вместо человека изображена Лампочка (коллаж из электротоваров)
2й вариант - изображена Девушка (коллаж из электротоваров).
Также необходимо сделать дизайн для 2 боксов в виде коллажа из брендов продукции с которых мы торгуем (перечень прикреплен).
Цвета должны быть яркими и сочетаться между всеми боксами и хорошо смотреться с фасадом здания.
Боксы будут размещены слева от входа магазина. Фото здания магазина во вложении
- Похожие заказы
- Дизайн продукции2 исполнителяЗавершен3 года назад
Нужно сделать этикетку на носки и отрисовать логотип по образцу. 1. Бирка на сами носки, размер 200 мм * 55 мм 2. Этикетка на упаковку, ...Дизайн продукции2 исполнителяЗавершен3 года назад
Разработать дизайн для кинематической картины в виде контурной графики. Внешний вид и работа изделия представлены по ссылке https://yadi.sk/i/NxAeyppenPeiIA. Чертежи в формате пдф 1 к 1 будут предоставлены исполнителю. Что конкретно нужно? Разработать рисунок для крышки, ...Завершен3 года назад
Требуется разработать дизайн этикеток для серии продукции: Ювелирная косметика - чистящие средства для ювелирных изделий. В линейке четыре средства. Подробнее в ТЗ. У нас очень интересная и классная продукция! Нужен современный и яркий дизайн.Дизайн продукции2 исполнителяЗавершен3 года назад
Разработка макета удостоверения для организации. Должно быть, лого и название организации( можно взять с сайта) Место под фото Фамилия Имя Отчество Должность Выдано дата и роспись На второй стороне Действительно до дата На обеих сторонах лого на заднем фоне. Цветовая политика темно оранжевый и чёрный Во общем ...Завершен3 года назад
Необходимо создать дизайн одной круглой этикетки в Corel и потом масштабировать её на 8 вариантов, меняя фон и название продукта. Название и Фон на 8 этикеток пришлю.Завершен3 года назад
По сути, нужен красиво оформленный документ (сертификат) для интернет-магазина с возможностью его редактирования (ФИО и т.д.) который будет отправляться в формате PDF покупателю как сувенирный электронный документ на память.Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Для студенческого проекта МГТУ им. Н.Э. Баумана нужно разработать макет, который далее будет отдан на печать в типографию, свитшот, желательно темный/черный. Требования на макет от изготовителя к изготовителю отличаются, поэтому пока четко не могу оговорить, ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Необходимо подготовить дизайн подарочных карт для магазина нижнего белья. Карты разных номаналов (всего 6) , для каждого номинала должен быть уникальный дизайн. Примеры карт H&M и Victoria's Secret во вложении. Конверт сертификата должен сочетаться с каждой из ...Дизайн продукции27 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Тезисно, нам нужно сделать дизайн коммерческого предложения. Всего около 6-8 листов. Мы видим это так: например, psd документ, в котором мы на каждом листе можем поменять информацию исходя из нужд клиента. Страницы для смены информации ...Завершен3 года назад