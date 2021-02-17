Дизайн пластиковой подарочной карты и подарочного бокса.

Добрый день!

Для воздухоплавательного клуба (www.aeronavt.ru) необходимо разработать дизайн пластиковой подарочной карты и дизайн магнитного бокса для подарочной карты.

Требования к макетам:

1. Файлы должны быть записаны для платформы PC.

2. Могут быть предоставлены файлы верстки (CorelDRAW до 2020 версии, Adobe Illustrator до СС версии) или файлы *.eps, *.tif, *.pdf (изображения должны быть выполнены в натуральный размер с разрешением не менее 300 dpi, в цветовой модели CMYK, без сжатия).

3. Шрифты следует перевести в кривые либо приложить с макетом или включить в файл (для *.eps).

4. Размер карты должен соответствовать размеру готовой карты. Радиусы закругления углов (если необходимо) 5 мм. Дообрезной формат должен включать вылеты за линию реза по 2 мм с каждой стороны. Также должны присутствовать поля по 2 мм с каждой стороны внутрь от линии реза, включая закругления.

5. Места для персональной информации. На оборотной стороне следует отводить место для нанесения персональной информации - номера (не менее 15x6 мм под 6-8-значный номер), PIN-кода (не менее 40x8 мм под 9-12-значный PIN-код). Поля под номера, PIN-коды, login, password и т.д. не выделять особым цветом (желательно оставлять цвет фона), не обрамлять и не размещать основной текст слишком близко к ним, чтобы отклонения наносимой персональной информации не были слишком заметны (т.к. точность нанесения этой информации составляет ±1,2 мм).