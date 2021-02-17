Дизайн пластиковой подарочной карты и подарочного бокса.

Дизайн продукцииЗавершен12 заявок440 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Для воздухоплавательного клуба (www.aeronavt.ru) необходимо разработать дизайн пластиковой подарочной карты и дизайн магнитного бокса для подарочной карты.

Требования к макетам:

1. Файлы должны быть записаны для платформы PC.

2. Могут быть предоставлены файлы верстки (CorelDRAW до 2020 версии, Adobe Illustrator до СС версии) или файлы *.eps, *.tif, *.pdf (изображения должны быть выполнены в натуральный размер с разрешением не менее 300 dpi, в цветовой модели CMYK, без сжатия).

3. Шрифты следует перевести в кривые либо приложить с макетом или включить в файл (для *.eps).

4. Размер карты должен соответствовать размеру готовой карты. Радиусы закругления углов (если необходимо) 5 мм. Дообрезной формат должен включать вылеты за линию реза по 2 мм с каждой стороны. Также должны присутствовать поля по 2 мм с каждой стороны внутрь от линии реза, включая закругления.

5. Места для персональной информации. На оборотной стороне следует отводить место для нанесения персональной информации - номера (не менее 15x6 мм под 6-8-значный номер), PIN-кода (не менее 40x8 мм под 9-12-значный PIN-код). Поля под номера, PIN-коды, login, password и т.д. не выделять особым цветом (желательно оставлять цвет фона), не обрамлять и не размещать основной текст слишком близко к ним, чтобы отклонения наносимой персональной информации не были слишком заметны (т.к. точность нанесения этой информации составляет ±1,2 мм).

3 года назад
h2o
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранные исполнители
Milena-Designer
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 часов назад
3 года назад
$35
3 дня
Большое спасибо Милене за ее работу! Все в срок и по делу!
Выполнен интересный проект! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад
3 года назад
$50
3 дня
Полностью доволен сотрудничеством! Сроки соблюдены, исполнитель всегда на связи! Евгений, большое спасибо за работу!!!
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
  • Похожие заказы

  • Нужен дизайн для картины

    Разработать дизайн для кинематической картины в виде контурной графики. Внешний вид и работа изделия представлены по ссылке https://yadi.sk/i/NxAeyppenPeiIA. Чертежи в формате пдф 1 к 1 будут предоставлены исполнителю. Что конкретно нужно? Разработать рисунок для крышки, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн этикеток

    Требуется разработать дизайн этикеток для серии продукции: Ювелирная косметика - чистящие средства для ювелирных изделий. В линейке четыре средства. Подробнее в ТЗ.  У нас очень интересная и классная продукция! Нужен современный и яркий дизайн.

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка макета удостоверения для организации.

    Разработка макета удостоверения для организации. Должно быть, лого и название организации( можно взять с сайта)  Место под фото Фамилия Имя Отчество  Должность Выдано  дата и роспись На второй стороне Действительно до дата На обеих сторонах  лого на заднем фоне.  Цветовая политика  темно оранжевый и чёрный Во общем ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Этикетка для мёда

    Необходимо создать дизайн одной круглой этикетки в Corel и потом масштабировать её на 8 вариантов, меняя фон и название продукта. Название и Фон на 8 этикеток пришлю.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать (создать) электронный (цифровой) подарочный сертификат

    По сути, нужен красиво оформленный документ (сертификат) для интернет-магазина с возможностью его редактирования (ФИО и т.д.) который будет отправляться в формате PDF покупателю как сувенирный электронный документ на память.

    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать дизайн толстовки (свитшота)

    $20

    Для студенческого проекта МГТУ им. Н.Э. Баумана нужно разработать макет, который далее будет отдан на печать в типографию, свитшот, желательно темный/черный. Требования на макет от изготовителя к изготовителю отличаются, поэтому пока четко не могу оговорить, ...

    Дизайн продукции12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн подарочного сертификата

    $30

    Необходимо подготовить дизайн подарочных карт для магазина нижнего белья. Карты разных номаналов (всего 6) , для каждого номинала должен быть уникальный дизайн. Примеры карт H&amp;M и Victoria's Secret во вложении. Конверт сертификата должен сочетаться с каждой из ...

    Дизайн продукции27 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать дизайн коммерческого предложения

    Добрый день!  Тезисно, нам нужно сделать дизайн коммерческого предложения. Всего около 6-8 листов.   Мы видим это так: например, psd документ, в котором мы на каждом листе можем поменять информацию исходя из нужд клиента. Страницы для смены информации ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад