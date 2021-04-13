Выполню любой макет наружной и внутренней рекламы.

﻿Выполню любой дизайн-проект.

Ведение инстаграмм-страницы, создание анимации и рекламных макетов.

Я не просто веду Вашу страницу, я найду Вашу "изюминку", Ваш стиль. Это не ведение страницы по средствам тупой обработки через фильтры (пресеты) Lightroom. Это реальное отображение Ваших личных качеств на Вашей странице. Коммерческая или личная, не важно.

Сейчас каждый второй (а то и первый) более менее понимающий в инструментах Instagram, называет себя smm-спецом))) для этой работы важен развитый художественный вкус, которым я обладаю, и который я развивала в течении 5 лет на профессионально-художественном факультете.

А так же выполню наружную рекламу любой сложности (от визитки до вывески и крупногабаритного баннера), объемные дизайн-проекты зданий из ПВХ, работаю в программах Corel, Archicad.

Так же могу заниматься администрированием сайтов (https://europafurs.kz - на данный момент занимаюсь заполнением данного сайта), а так же Instagram страницы (europa_furs - делаю фото/видео/анимации)

Не важно, в каком Вы городе. Могу работать удаленно)

Желательно писать на WhatsApp: +7 778 009 3910