Добрый день!

Тезисно, нам нужно сделать дизайн коммерческого предложения. Всего около 6-8 листов.

Мы видим это так: например, psd документ, в котором мы на каждом листе можем поменять информацию исходя из нужд клиента. Страницы для смены информации должны быть точно 1я и ~4 где будет план работ.

Кто готов взяться - напишите в заявке, какие данные вам точно требуются для работы и стоимость работы или одного листа. Спасибо!