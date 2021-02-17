Сделать дизайн коммерческого предложения

Дизайн продукцииЗавершен13 заявок569 просмотров
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Добрый день! 

Тезисно, нам нужно сделать дизайн коммерческого предложения. Всего около 6-8 листов.  

Мы видим это так: например, psd документ, в котором мы на каждом листе можем поменять информацию исходя из нужд клиента. Страницы для смены информации должны быть точно 1я и ~4 где будет план работ. 

Кто готов взяться - напишите в заявке, какие данные вам точно требуются для работы и стоимость работы или одного листа. Спасибо!

3 года назад
-ATLANTIS-
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
ElenaMedvedeva
35 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$150
14 дней
Елене спасибо, сделала все очень круто! Мы довольны максимально, советую)
С Виталием сработались, полное понимание задачи. Четкое ТЗ, без воды и прочего. С оплатой как положено, связь сразу, очень очень довольна. Рекомендую!