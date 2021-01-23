Графический дизайнер презентаций

Требуется визитка для СММ-специалиста
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеются все необходимые материалы: логотип, шрифты, корпоративные цвета, фото-контент, текстовый контент, референсы.
Что мы ждём от дизайнера?
- профессиональный и ответственный подход к работе
- разработать 3 варианта первого разворота
- предоставление слайдов в pdf, jpeg форматах
- сдача работы в pdf, jpeg форматах плюс исходники
Дедлайн обговаривается лично с дизайнером. На выходе будет 6 презентаций и 1 брендбук.
Сумма указана чисто символически
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