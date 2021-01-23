Создать визитку

Отрисовать 3 варианта. Квадрат 30х30 см Прямоугольная 30х37 см Прямоугольная 19х23,43 см Нужно сделать чтобы было похоже на товар на этом фото instagram.com/p/CKRi4nHFRSe/ Надпись снизу "НАШ ИНСТАГРАМ" Сделать в 2 цветах черный и градиент цветов как логотип инстаграм У меня уже есть исходник, ...