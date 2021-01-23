Создать визитку

Дизайн продукцииЗавершен14 заявок390 просмотров
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Требуется визитка для СММ-специалиста

3 года назад
wave_625
21 годРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Acapppurce
Дмитрий 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
$1
1 день
Здравствуйте, спасибо за сотрудничество, чудесно выразили свою мысль даже без составленного ТЗ. Оплата была в срок, незнаю что ещё добавить, очень хороший заказчик, рекомендую.
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