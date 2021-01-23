Дизайн пакета для интернет магазина

Дизайн продукцииЗакрыт23 заявки509 просмотров
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Необходимо дизайн пакета для интернет магазина. Планируется, белый(возможно зелёный) фон пакет с текстом лого иконками

название магазина, адрес, сайт, соц сети, телефон

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3 года назад
votliydmitriy
Дмитрий 
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов