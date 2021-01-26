Разработать дизайн толстовки (свитшота)

Для студенческого проекта МГТУ им. Н.Э. Баумана нужно разработать макет, который далее будет отдан на печать в типографию, свитшот, желательно темный/черный. Требования на макет от изготовителя к изготовителю отличаются, поэтому пока четко не могу оговорить, но думаю лучше делать в рамках каких-то прямоугольников перед/спина.

В приложенных файлах: Наш логотип (в svg будет передан отдельно), он символизирует цифровые сервисы, которые мы программируем и что они выстраиваются в общую картину. Буква B - первая буква в названии нашей команды: BITOP (Bauman IT Open Platform, Открытая Цифровая Платформа Бауманки). Ребята разрабатывают приложение университета и другие сервисы, которые делают жизнь других студентов лучше. Далее идут референсы, они нам нравятся. Так же нам нравятся градиенты как у apple.com и jetbrains.com. Логотип можно и нужно красить, используя как маску. Ничего суперброского не нужно, можно просто лаконично и современно. Носить будут парни и девушки, размеры будут разные. Макет можно сделать один, или два (по желанию).

Предлагаю такой формат работы: