Разработать дизайн толстовки (свитшота)

Необходимо подготовить дизайн подарочных карт для магазина нижнего белья. Карты разных номаналов (всего 6) , для каждого номинала должен быть уникальный дизайн. Примеры карт H&M и Victoria's Secret во вложении. Конверт сертификата должен сочетаться с каждой из ...
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Для студенческого проекта МГТУ им. Н.Э. Баумана нужно разработать макет, который далее будет отдан на печать в типографию, свитшот, желательно темный/черный. Требования на макет от изготовителя к изготовителю отличаются, поэтому пока четко не могу оговорить, но думаю лучше делать в рамках каких-то прямоугольников перед/спина.
В приложенных файлах: Наш логотип (в svg будет передан отдельно), он символизирует цифровые сервисы, которые мы программируем и что они выстраиваются в общую картину. Буква B - первая буква в названии нашей команды: BITOP (Bauman IT Open Platform, Открытая Цифровая Платформа Бауманки). Ребята разрабатывают приложение университета и другие сервисы, которые делают жизнь других студентов лучше. Далее идут референсы, они нам нравятся. Так же нам нравятся градиенты как у apple.com и jetbrains.com. Логотип можно и нужно красить, используя как маску. Ничего суперброского не нужно, можно просто лаконично и современно. Носить будут парни и девушки, размеры будут разные. Макет можно сделать один, или два (по желанию).
Предлагаю такой формат работы:
- - выбор исполнителя (предоплата/безопасная сделка по желанию)
- - быстрый скетч нескольких идей
- - выбор согласование - разработка макета
- - не более 2-3 правок в макет
- - передача макета на печать
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