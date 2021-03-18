alexander_linch

Александр Антощенко alexander_linch

 
29 летКазахстан/Караганда
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Графический дизайн, рекламный дизайн, обработка фото. //Photoshop, Corel, InDesign, Illustrator//

Опытный дизайнер, занимающийся дизайном рекламной продукции, полиграфии и обработкой фото. Стаж работы 8 лет. Внимательность и качество каждому клиенту

InDesign
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tania_kelnik
32 годаБеларусь
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$25
5 баллов
3 года назад
Разработать дизайн 4-х боксов на фасаде магазина электротоваров
К сожалению, работа не предоставлена. Не вышел на связь