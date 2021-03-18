Графический дизайн, рекламный дизайн, обработка фото. //Photoshop, Corel, InDesign, Illustrator//
Опытный дизайнер, занимающийся дизайном рекламной продукции, полиграфии и обработкой фото. Стаж работы 8 лет. Внимательность и качество каждому клиенту
Портфолио
- Нанесение на кружкинет просмотров
- Грамоты1 просмотр
- Грамоты А4 250гр бумаганет просмотров
- Реставрация фото1 просмотр
- Разработка презентации и инфографикинет просмотров
- Персональный журнал в честь юбилеянет просмотров
- Фотокнига лавсторинет просмотров
- Визитки на фактурной бумаге + золотое тиснениенет просмотров
- Биркинет просмотров
- Печать на тарелкенет просмотров
- Значок для встречи выпускниковнет просмотров
- Стилизация портрета под долларнет просмотров
Отзывы заказчиков
$25
5 баллов
3 года назад
К сожалению, работа не предоставлена. Не вышел на связь