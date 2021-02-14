Дизайн упаковки сиропа

Это текст по слайдам и примеры картинок презентаций для стиля Задание тут https://dropmefiles.com/yUh5e
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть картинка, текст, и т.д. надо все скомпоновать
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