Дизайн этикетки

$7
Дизайн продукцииЗакрыт14 заявок379 просмотров
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Добрый день! Нужно нарисовать этикетку для специи. Подобный исходник в Кореле можем выслать.  Если сработаемся, то возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество. Цена за 1 этикетку с доработками 500 рублей. Пример в приложении.

3 года назад
Stasya_28
37 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад