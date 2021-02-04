"Плакат" формат А4, вакансия для менеджера со знанием немецкого языка.

Дизайн продукцииЗакрыт12 заявок337 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо задизайнить плакат формата А4 который "будет искать" менеджера по работе с иностранными клиентами.

ЦА: немецкоязычный менеджер, который будет общаться с заграничными клиентами-немцами и описывать им преимущества работы с нашей компанией.  У нас есть рабочие, у клиента рабочие места.

Направление работы: трудоустройство в Германию.

3 года назад
hrwortex
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Подбор образов//ассоциаций к продукту

    Необходимо предложить ряд образов ассоциаций которые будет возможно визуализировать на упаковке пищевого продукта. Образ [b]должен говорить о доме// домашности[/b] Не нужно уходить в тему деревни, полей, семьи. Продукт будет не для детей, поэтому детскую тему развивать ...

    Дизайн продукции4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать дизайн 4-х боксов на фасаде магазина электротоваров

    Необходимо сделать [b]2 коллажа из любой электротехнической продукции[/b] и разрисовать яркими красками. В качестве товаров могут быть использованы розетки, выключатели, инструмент, счетчики, лампы, светильники, автоматика, кабель и другие. Похожий пример картинки прикреплен. Размер бокса 1мх1м. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн пластиковой подарочной карты и подарочного бокса.

    Добрый день! Для воздухоплавательного клуба (www.aeronavt.ru) необходимо разработать дизайн пластиковой подарочной карты и дизайн магнитного бокса для подарочной карты. Требования к макетам: 1. Файлы должны быть записаны для платформы PC. 2. Могут быть предоставлены файлы верстки (CorelDRAW до 2020 ...

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Нужен дизайн для картины

    Разработать дизайн для кинематической картины в виде контурной графики. Внешний вид и работа изделия представлены по ссылке https://yadi.sk/i/NxAeyppenPeiIA. Чертежи в формате пдф 1 к 1 будут предоставлены исполнителю. Что конкретно нужно? Разработать рисунок для крышки, ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн этикеток

    Требуется разработать дизайн этикеток для серии продукции: Ювелирная косметика - чистящие средства для ювелирных изделий. В линейке четыре средства. Подробнее в ТЗ.  У нас очень интересная и классная продукция! Нужен современный и яркий дизайн.

    Дизайн продукции2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка макета удостоверения для организации.

    Разработка макета удостоверения для организации. Должно быть, лого и название организации( можно взять с сайта)  Место под фото Фамилия Имя Отчество  Должность Выдано  дата и роспись На второй стороне Действительно до дата На обеих сторонах  лого на заднем фоне.  Цветовая политика  темно оранжевый и чёрный Во общем ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Этикетка для мёда

    Необходимо создать дизайн одной круглой этикетки в Corel и потом масштабировать её на 8 вариантов, меняя фон и название продукта. Название и Фон на 8 этикеток пришлю.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад