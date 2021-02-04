"Плакат" формат А4, вакансия для менеджера со знанием немецкого языка.

Разработка макета удостоверения для организации. Должно быть, лого и название организации( можно взять с сайта) Место под фото Фамилия Имя Отчество Должность Выдано дата и роспись На второй стороне Действительно до дата На обеих сторонах лого на заднем фоне. Цветовая политика темно оранжевый и чёрный Во общем ...