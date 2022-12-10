Графический дизайнер

У меня 2 года опыта в сфере графического дизайна, 1 год в качестве дизайнера-фрилансера. Довольные клиенты из России, Казахстана, Узбекистана и Кореи. За годы практики я выработал собственный стиль и методику работы.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

Комплексная и раздельная разработка дизайна для вашего бизнеса: логотип и фирменный стиль, брендбук, коммерческая иллюстрация, презентационная полиграфия, POS материалы для социальных сетей. Вы получаете максимально готовый дизайн высокого качества, по выгодной цене.