Нужно сделать макет сайта визитки.

Дизайн продукцииЗакрыт8 заявок407 просмотров
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Сделать макет сайта визитки по созданию сайтов. Отвечу очень быстро. Предлагайте варианты как оно может выглядить.Только варианты где не нужно показывать портфолио.

3 года назад
Nikolays777
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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