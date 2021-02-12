Нужно сделать макет сайта визитки.

Нужно сделать дизайн макет в фигме Есть эко парк где можно покататься на горных лыжах и сноуборде. Более подробно про требования - https://docs.google.com/document/d/1vLM17IFkDvuTYpQ9J-r47rb66lspLpKL9oZMjx_JUbU/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать макет сайта визитки по созданию сайтов. Отвечу очень быстро. Предлагайте варианты как оно может выглядить.Только варианты где не нужно показывать портфолио.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции12 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно разработать дизайн на серию рекламных щитов (3 шт) для АЗС, расположенных вдоль трассы о качественном топливе, супермаркете, кофе-баре, молельной комнате. Цветовая гамма: красно-белая. Хочется, чтобы было стильно, сдержано, можно рассмотреть текст с изюминкой, с юмором. ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сделать двустороннюю визитку для телемастера. Материалы можно взять отсюда: https://teleremont.by/ Что хотелось бы видеть на визитке: 1) Имя Фамилия 2) название услуги: ремонт телевизоров; можно добавить описание 3) Два номера телефона, обозначить оператора (мтс и велком), можно ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен дизайн лицевой этикетки на 3 пакета 100, 200 и 500 гр. для печати на упаковку чая. 4 вида гречишного чая, соотвественно 4 этикетки в 3 размерах. Фон этикетки черный. Задняя этикетка с данными о компаниями и составом, ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен дизайн этикетки, картинку где эту этикетку поставить на канистру- с элементами декора и просто джипег канистры с этой этикеткой. Оплата 1500р мучить не буду, тз дам пример в приложенииДизайн продукции31 заявкаЗакрыт3 года назад
- $9
Сделать этикетку новой продукции , язык говяжий , все точь в точь в том же стиле как есть у нас ( прикрепляю фото) . Меняем естественно клипарты на говяжий язык, говядину ( тут на ваше ...Дизайн продукции17 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Добрый день! Нужно нарисовать этикетку для специи. Подобный исходник в Кореле можем выслать. Если сработаемся, то возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество. Цена за 1 этикетку с доработками 500 рублей. Пример в приложении.Дизайн продукции14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо предложить ряд образов ассоциаций которые будет возможно визуализировать на упаковке пищевого продукта. Образ [b]должен говорить о доме// домашности[/b] Не нужно уходить в тему деревни, полей, семьи. Продукт будет не для детей, поэтому детскую тему развивать ...Дизайн продукции4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо задизайнить плакат формата А4 который "будет искать" менеджера по работе с иностранными клиентами. ЦА: немецкоязычный менеджер, который будет общаться с заграничными клиентами-немцами и описывать им преимущества работы с нашей компанией. У нас есть рабочие, у ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт3 года назад