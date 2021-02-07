Дизайн этикетки

Необходимо задизайнить плакат формата А4 который "будет искать" менеджера по работе с иностранными клиентами. ЦА: немецкоязычный менеджер, который будет общаться с заграничными клиентами-немцами и описывать им преимущества работы с нашей компанией. У нас есть рабочие, у ...