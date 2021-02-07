Дизайн этикетки

Дизайн продукцииЗакрыт31 заявка517 просмотров
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Нужен дизайн этикетки,

картинку где эту этикетку поставить на канистру- с элементами декора и просто джипег канистры с этой этикеткой.

Оплата 1500р

мучить не буду, тз дам

пример в приложении

3 года назад
MS-admin
Таиланд
13 лет в сервисе
Был
3 года назад