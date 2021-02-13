Дизайн визитки для телемастера

Дизайн продукцииЗавершен10 заявок1600 просмотров
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#1$15

Необходимо сделать двустороннюю визитку для телемастера. Материалы можно взять отсюда: https://teleremont.by/

Что хотелось бы видеть на визитке:

1) Имя Фамилия

2) название услуги: ремонт телевизоров; можно добавить описание

3) Два номера телефона, обозначить оператора (мтс и велком), можно картинками, которые есть в футоре сайта.

4) [email protected]

5) https://teleremont.by

(Опционально) Ассоциация с сайтом, т.е. схожая цветовая гамма, возможно использование картинки хедера в качестве бэграунда. Сайт: https://teleremont.by/

Креативность приветствуется!

3 года назад
tutsik
28 летБеларусь
3 года в сервисе
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2 года назад
Победитель конкурса
Igosha_mlk
Игорь 
23 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Прекрасный исполнитель. Все пожелания были учитены, правки своевременно внесены. Ремомендую!
Заказчик отлично поставил задачу и приятен в общении . Получил только удовольствие от сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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Igosha_mlk
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