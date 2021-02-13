Дизайн визитки для телемастера

Нужен дизайн лицевой этикетки на 3 пакета 100, 200 и 500 гр. для печати на упаковку чая. 4 вида гречишного чая, соотвественно 4 этикетки в 3 размерах. Фон этикетки черный. Задняя этикетка с данными о компаниями и составом, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать двустороннюю визитку для телемастера. Материалы можно взять отсюда: https://teleremont.by/
Что хотелось бы видеть на визитке:
1) Имя Фамилия
2) название услуги: ремонт телевизоров; можно добавить описание
3) Два номера телефона, обозначить оператора (мтс и велком), можно картинками, которые есть в футоре сайта.
(Опционально) Ассоциация с сайтом, т.е. схожая цветовая гамма, возможно использование картинки хедера в качестве бэграунда. Сайт: https://teleremont.by/
Креативность приветствуется!
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