Нужно разработать этикетки для китайского гречишного чая

Дизайн продукцииЗавершен14 заявок380 просмотров
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Нужен дизайн лицевой этикетки на 3 пакета 100, 200 и 500 гр. для печати на упаковку чая.

4 вида гречишного чая, соотвественно 4 этикетки в 3 размерах.

Фон этикетки черный. 

Задняя этикетка с данными о компаниями и составом, также нужна. 

Основной сайт www.ohmyg.ru туда и будет добавлен товар.

Необходим дизайн сохранить в формате для типографии.

3 года назад
Supercharged79
Руслан 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ChristiAnnett
Кристина 
25 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
$20
2 дня
Работа выполнена отлично. Довольны и результатом и процессом сотрудничества. Спасибо!
Хорошо сработались: полное взаимопонимание, ясность правок, оперативная связь, оплата как положено. Сотрудничеством довольна, рекомендую.
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