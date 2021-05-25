Дизайн - Маркетинг

Сам я являюсь студентом каф. Маркетинга. «Приазовского государственного технического университета». Опытный пользователь ПК, имею опыт работы в IT сфере, торговли. Получил сертификацию в «BeetRoot Academy» по направлению «UI/UX Designer» так же сертифицирован платформой “GeekBrains” по направлению Photoshop участвовал в международной конференции «Устойчивое развитие Украины, проблемы и пути их преодоления». Участник стартапа “NewWorker” в инкубационном центре стартапов “1991 Mariupol”. Был участником курса маркетолог-аналитик от “ProductUniversity”. Успешно прошёл недельный спринт от компании “GoIt” Знаком с технологиями цифровых валют и биржевой торговли. Последняя моя деятельность была связана с Blockchain технологиями. Занимал должность системного инженера.