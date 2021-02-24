Создание сайта

Сайты «под ключ»Завершен37 заявок1206 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создание сайта для интернет - магазина( домашний декор).Нужен сайт  сейчас номинально и формально. Указать контакты ,каталог ,адреса и цены. В дальнейшем-нужно будет дополнять информацию ,фото.

Ничего мудреного и сложного. Понятный интерфейс. 

3 года назад
silver-candle
Наталья 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
nkovalenok
Наталья 
30 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
$10
7 дней
Заказ был- создание сайта, интернет магазина. Отклик на заявку был сразу же, поэтому и выбор был сделан в пользу данного фрилансера. по работе сайта работа велась бесперебойно и практически круглосуточно, по мере поступления от меня информации .Наталья сама предлагала идеи по оформлению, и подсказывала по новым для меня моментам и вопросам. Срок исполнения был выставлен две недели, но закончили раньше. Все мои пожелания были учтены и оформлены в заказе.. Результатом работы полностью довольна ,рекомендую.
Работали с Натальей над созданием сайта для ее интернет-магазина. Задачи были поставлены четко, весь контент был предоставлен. Рекомендую
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