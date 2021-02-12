Кратко о сервисе. Заходим, регистрируемся, покупаем мощность (hash rate), смотрим в личном кабинете как автоматически капает награда на общий баланс, хотим – выводим свои биткоины на свой кошелек на стороннем сервисе, не хотим выводить – оставляем ...
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Сделать магазин цифровых товаров на WordPress (woocommerce). Желательно что бы исполнитель был не Junior. Кидал просьба не беспокоить!!! Предоплату не даем !!! Оплата по факту выполненных работ.
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