Создание сайта под ключ

Здравствуйте! Нужно сделать красивый и простой лэндинг пейдж для студии наращивания ресниц. Есть фото работ. Жду ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ДОбрый день!
Подскажите, сколько будут стоить ваши услуги по созданию сайта, и по времени тоже интересно.
- Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
- $350
Имеется 4 идентичных сайта (меняется только контент), которые нужно обновить. - [url=https://www.listingexpress.com/]Сайт 1 [/url]- [url=https://www.selectpremiumproperties.com/]Сайт 2[/url] - [url=https://georgialistingexpress.com/]Сайт 3[/url] - [url=https://carolinalistingexpress.com/]Сайт 4[/url] - [url=http://preview.themeforest.net/item/redbiz-business-consulting-multipurpose-template/full_screen_preview/21485230?_ga=2.47765223.1377538051.1612537836-1584338430.1612537693]Купленный шаблон [/url]Требуется обновить все публичные страницы (доступные без регистрации). Полный список страниц каждого сайта можно посмотреть по ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо сделать два простых лендинга. ТЗ прикрепил ексель файлом. В заявках напишите пожалуйста примерную цену, сроки (отдельно и вместе). Наподобие: www.jaluzidom.com/Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт3 года назад
- $30
Создаем лендинг, фото пример дам, нужно будет внести незначительные изменения.Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт3 года назад
Добрый вечер меня зовут Валерий мне 60+ акцент , Мне нужен адаптивный сайт визитка на одну страницу ,Под реферальную программу для одного сервиса по сбору обьявлений людей исчущих исполнителей для своих нужд в 60 видах ...Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт3 года назад
Универсальный продающий лендинг для туристического бизнеса. На котором можно будет менять текст и основную картинку, так как будут менятся туры. Мне нужна информация по стоимости и срокам, какую информацию еще нужно предоставить. Обратились за интернет рекламой. Нужен коллега ...Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт3 года назад
[url=https://www.karandash.by/]https://www.karandash.by/[/url]Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется помощь в Tilda, прикрепить форму бронирования с оплатой к сайту.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт3 года назад
создать сайт лэндинг проекта UNIPOST на подобии : https://cdek-usa.com/en/to-russia/people На английском и тайском языках тексты дадим калькулятор делать не нужно, только поле, мы подключим по Апи свой оригинальный сайт добавить конечно поле отслеживание, тоже просто поле, подключим с оригинального сайта ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
существует сайт туристической компании. Я хочу сделать проверку сайта (Платформа битрикс) на корректность его работы с поисковыми системами.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад