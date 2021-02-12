Требуется создать сайт облачного майнинга.

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок1758 просмотров
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Кратко о сервисе.

Заходим, регистрируемся, покупаем мощность (hash rate), смотрим в личном кабинете как автоматически капает награда на общий баланс, хотим – выводим свои биткоины на свой кошелек на стороннем сервисе, не хотим выводить – оставляем на балансе и получаем % на минимальный остаток как в банке.

Кратко про функционал.

До регистрации – landing page с текстом, картинками и информацией, которая тянется со сторонних сайтов и панели управления администратора. Кликаем на разделы в шапке и прокручиваемся вниз на выбранный блок информации. Футер – пара тройка разделов на текстовые страницы (privacy, terms, about, contact)

Окно регистрации/входа – емейл, страна, пароль.

После регистрации – личный кабинет с несколькими подразделами, где показывается вся статистика (сколько куплено мощностей для майнинга, дата начисления награды, за что начислилось, сумма начисления, итоговый баланс, история выплат, статус вывода), простейшие настройки личного кабинета (смена пароля, биткоин кошелек, авто-выплата), магазин (покупка доступной мощности).

Панель администратора (CRM) – вручную задаем некоторые параметры формул, по которым происходит начисление награды пользователям, вручную задаем некоторые параметры, которые выводим на landing page, видим в простой таблице статистику по зарегистрированным пользователям (емейл, страна, сколько куплено мощностей, история начислений с выплатами и баланс).

Формулы, по которым происходит начисление награды простые – что-то тянем из панели администратора, что-то тянем автоматически со сторонних ресурсов (например курс биткоина к доллару). Сами формулы простые на уровне (A+B)/C=D. Всего 2 вида формул – для начисления награды и для начисления процентов на минимальный остаток.

Все платежи и расчеты только в биткоинах на свое усмотрение

На самом сайте облачного майнинга биткоины виртуальные. Расчет с пользователями производится с кошелька на стороннем сервисе. Желательно настроить автоматические выплаты, чтобы вручную не рассчитывать каждого пользователя.

Сайт можно сделать на шаблоне bootstrap, чтобы с любого устройства было удобно и красиво.

Back end можно сделать на python

Примеры сайтов https://www.genesis-mining.ru/

https://hashflare.io/?lang=rus

3 года назад
guest_16130827849327
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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