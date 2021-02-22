digitallab1

Анастасия Лапаева digitallab1digitallab1
22 годаУкраина/Мариуполь
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Разработка сайтов и их продвижение, продвижение соц. сетей, настройка SEO
Мы компания Digital lab. Работаем с 2008 года.
Разработка сайтов, продвижение. Реклама Facebook, Instagram.
Мы предоставляем комплексный набор услуг для достижения результатов, используя инструменты онлайн маркетинга.
В наш сервис входит: разработка сайта, запуск Landing page, повышение конверсии сайта, Google реклама, SEO оптимизация сайта.