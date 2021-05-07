Качественная вёрстка и в срок.HTML5,CCS3,Bootstrap

﻿Качественная вёрстка, приятный дизайн, выполнение заказа в срок.

Ведь мы не продаём что-то вещественное, мы продаём свой труд+время=частичку души

о себе:

Веб-разработчик, занимаюсь веб-разработкой уже пол года, перед этим закончил курс "Udemy" по full-stack web developer и иду в ногу со временем всегда изучая новые технологии. Работая с мной вы получите полностью готовый проект

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мне важно что бы клиент остался доволен

Есть возможность работать по договору (безнал)

Связь:

VK: https://vk.com/id250507618

mail: [email protected]

Tелеграм:@Edward_Bakh

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи

Навыки:

Bootstrap 4

HTML5

CSS3

SASS/SCSS

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Wordpress.