Качественная вёрстка, приятный дизайн, выполнение заказа в срок.
Ведь мы не продаём что-то вещественное, мы продаём свой труд+время=частичку души
о себе:
Веб-разработчик, занимаюсь веб-разработкой уже пол года, перед этим закончил курс "Udemy" по full-stack web developer и иду в ногу со временем всегда изучая новые технологии. Работая с мной вы получите полностью готовый проект
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Мне важно что бы клиент остался доволен
Есть возможность работать по договору (безнал)
Связь:
VK: https://vk.com/id250507618
mail: [email protected]
Tелеграм:@Edward_Bakh
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи
Навыки:
- Bootstrap 4
- HTML5
- CSS3
- SASS/SCSS
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
- Wordpress.
- Иконочный шрифт
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